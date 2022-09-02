Россиянам объяснили, как заменить трудовую книжку при оформлении пенсии

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«Прайм»: при оформлении пенсии подтвердить стаж работы могут справки из архива и с работ

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При оформлении пенсии подтвердить трудовой стаж можно не только записями в трудовой книжке. О вариантах замены документа с записями о трудоустройстве рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она обратила внимание, что стаж работы при оформлении пенсии можно подтвердить несколькими способами. В их числе справки из архива или с работы. Здесь подойдут выписки из приказов, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения или письменные трудовые договоры.

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В том случае, если архивные записи недоступны, подтвердить стаж могут бывшие коллеги.

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«Периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период», — сказала Лебединская в комментарии агентству «Прайм».

Ранее подробности предлагаемых изменений в законе о страховых пенсиях озвучили в Госдуме.

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