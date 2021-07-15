Россиянам объяснили, как законно продлить оплачиваемый отпуск

В случае временной нетрудоспособности россияне могут продлить или перенести отпуск. Об этом рассказала руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

«При устройстве на работу обратите внимание на локальные нормативные документы компании. Если они не содержат информации о предоставлении отпуска, можно оформить две части отпуска по пять дней (с понедельника по пятницу) вместо семи», — объяснила она агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что таким образов можно добавить себе пару дней к отпуску. Еще дополнительные дни отдыха можно получить при сдаче крови и ее компонентов. Краснянская уточнила, что некоторые категории работающих имеют право на дополнительные дни к отпуску. Речь идет о несовершеннолетних и тех, кто работает с ненормированным графиком, но в последнем случае отпуск регулируется самим работодателям.

Несколько дней назад член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину увеличить на 10 дней отпуск некурящим сотрудникам.