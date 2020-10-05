Россиянам объяснили, как взять ипотеку под материнский капитал

В первом случае не нужно дожидаться трехлетия ребенка. Чтобы подать запрос гражданину понадобится заявление для ПФ, паспорт, сертификат на материнский капитал, копия договора купли-продажи, выписка из Единого госреестра недвижимости, копия договора о кредите и документ от нотариуса о наделении супруга и детей долями в течение полугода.

С этим пакетом бумаг нужно обратиться в Пенсионный фонд. Для взноса на покупку новой квартиры необходимо дождаться, когда ребенку исполнится три года.