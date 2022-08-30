Россиянам объяснили, как выявить подключение посторонних к Wi-Fi-роутеру

Подключение посторонних к Wi-Fi-роутеру чревато не только падением скорости интернета, но и тем, что если с вашего IP-адреса кто-то будет заниматься противоправной деятельностью, претензии у правоохранительных органов будут к вам. Как понять, что роутером пользуются посторонние, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Чтобы выяснить, пользуется ли роутером кто-то кроме вас, надо подключиться к роутеру как администратор и посмотреть, кто в данный момент работает с устройством.

«Это довольно нетривиальная задача, и для пользователя, который не является специалистом в области информационных технологий, это будет сложно. Отметим, что когда чужой подключается к интернету через роутер, то это никак и нигде не отображается. Таких функций нет обычно нигде, поэтому здесь надо время от времени вручную подключаться и смотреть, кто в настоящий момент пользуется роутером», — отметил эксперт.

Чтобы пресечь посторонние подключения, необходимо выяснить причину уязвимости вашего устройства. Причин может быть несколько.

«Возможно, это использование каких-то старых ненадежных алгоритмов шифрования в роутере. Также возможно использование слабого пароля или вообще отсутствие пароля. Также причиной несанкционированного подключения может быть какая-то устаревшая прошивка роутера. Периодически прошивки нужно обновлять», — объяснил Раевский.