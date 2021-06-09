Россиянам объяснили, как выбрать полезное мороженое

Натуральное мороженое можно себе позволить, однако стоит помнить, что в нем много сахара. Поэтому для снижения вреда здоровью лучше выбрать сорбет. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Мороженое есть более полезное и совсем вредное. Все зависит от состава. Лучше всего мороженое, где минимальное количество ингредиентов. <…> Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара», — объяснила диетолог.

Соломатина допустила, что натуральное мороженое можно есть иногда, но необходимо всегда помнить, что в нем много сахара. Она добавила, что здоровому человеку одна порция в день не повредит, а вот диабетикам мороженое вообще нельзя. Холодным лакомством также не стоит злоупотреблять людям с лишним весом и проблемами с желудочно-кишечным трактом. По словам врача, лучшее мороженое то, где меньше всего ингредиентов.

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