Россиянам объяснили, как выбрать кондиционер

Life рассказал, как выбрать подходящий кондиционер в зависимости от возможностей и площади помещения.

Один из вариантов — напольный кондиционер, который внешне похож на обогреватель или очиститель воздуха. Его можно переносить из комнаты в комнату и не нужно прибивать к стене. Минус этого устройства — необходимость регулярно вынимать контейнер с конденсатом, поскольку там скапливается влага.

Самым популярным видом кондиционеров являются сплит-системы. Их главный недостаток заключается в том, что они монтируются на стену и их лучше устанавливать до начала ремонта. Другие минусы — надо тратиться не только на само устройство, но и на работу мастера, а позднее делать небольшой ремонт. Плюсы — возможность установки в несколько комнат, работа по таймеру, быстрое охлаждение, заводская гарантия и долговечность.

Другой тип кондиционера — моноблочный (оконный), который работает с рядом ограничений. Среди его плюсов: простое обслуживание, быстрая установка и низкая стоимость. Недостаток — требуется работа со стеклопакетом, а после установки возможно нарушение герметичности окна.

При выборе устройства специалисты рекомендуют обратить внимание на пять базовых функций: автоматическое поддержание температуры, датчик движения, очистка воздуха, поддержка Wi-Fi и ночной режим.