Россиянам объяснили, как выбрать качественную школьную форму

Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов порекомендовал родителям обращать внимание на материал изделия при выборе школьной одежды. Об этом написало ИА НСН.

По словам Богомолова, недавнее исследование качества школьной формы показало не очень хорошие результаты. Он заметил, что около половины продукции является не качественной и не соответствуют уровню гигиенических показателей.

«Конечно, можно подсказать покупателям, что нужно перед приобретением попросить сертификат соответствия. Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это стопроцентная синтетическая прокладка — полиэстер и другие — скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены. Ткань верха должна содержать не менее 30 процентов натурального волокна — шерсть, хлопок или шелк, в крайнем случае, вискоза», — уточнил специалист.

Также он предостерег от покупки школьной формы на рынке, поскольку некому будет предъявить претензии. Богомолов подчеркнул, что лучше использовать специализированные магазины.