Россиянам объяснили, как выбрать хорошую овсянку

На полках магазинов можно увидеть всевозможные виды овсянки на завтрак: от пятиминутных пакетиков до той, что нужно варить около часа. Чтобы не запутаться в разнообразии, специалисты Роскачества дали советы по выбору наиболее полезной каши.

«Больше всего пользы сохраняется в овсяной крупе, но главный ее недостаток — на приготовление овсяной каши уходит от 45 до 60 минут, а иногда и больше. <…> Кроме того, цельнозерновая каша не только насыщена полезными соединениями, но и дольше расщепляется в кишечнике и насыщает на больший промежуток времени», — рассказали в Роскачестве.

При этом люди с проблемами желудочно-кишечного тракта должны с осторожностью есть такую овсянку. Ее употребление может вызвать трудности с перевариванием. По словам специалистов, каша, которую можно сварить за пять минут, менее полезна. В очищенных зернах овсянки нет отрубей и зародыша, но содержится много углеводов. То же самое касается и каш из пакетиков. Кроме того, в подобную овсянку могут быть добавлены подсластители.

«Каши из пакета быстрого приготовления, особенно если это единственное, что вы съели на завтрак, не дадут необходимой сытости до обеда, и, вероятнее всего, в течение дня вы съедите больше, чем если бы у вас был полноценный завтрак», — пояснили в Роскачестве.

Людям с сахарным диабетом лучше выбирать цельнозерновую овсянку. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта можно есть хлопья из очищенного зерна. Если человек ведет малоподвижный образ жизни, то овсянку советуют заменить белковыми завтраками. Утром можно съесть омлет с овощами или творог.