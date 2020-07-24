Россиянам объяснили, как выбрать хорошее мороженое

Сейчас в магазинах можно найти мороженое на любой вкус и цвет, но далеко не все его виды безопасны. Специалисты Роскачества рассказали, что перед покупкой нужно посмотреть на состав лакомства и упаковку.

Эксперты ведомства предупреждают, что в молочное, сливочное мороженое, а также пломбир запрещено добавлять растительные жиры.

«В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50% от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100%, то называется этот продукт — „десерт замороженный“», — пояснил Роспотребнадзор.

В состав замороженного лакомства могут входить молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. При этом последнего ингредиента не стоит бояться, так как он помогает сохранять форму мороженого и предотвращает быстрое таяние.

«Обращайте внимание на жирность. Она всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого: молочное — не более 7,5%, сливочное — от 8 до 11,5%, пломбир — от 12 до 20,0%», — подчеркнули специалисты.

Мороженое должно быть равномерного цвета, а глазурь не должна сильно крошиться или липнуть. Если вы увидели на покрытии белый налет или какие-либо крупинки, то это может означать, что продукт хранили неправильно или нарушили технологии производства. Кроме того, упаковка мороженого не должна быть мятой или иметь кристаллы льда.