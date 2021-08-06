Россиянам объяснили, как выбирать и хранить дыни

Вкусные дыни можно купить в любое время года, а не только летом. При этом важно обращать внимание на кожуру и запах, рассказали эксперты Роскачества.

Сортов дынь очень много. В России, например, выращивают более ста ее разновидностей. Хотя они все отличаются друг от друга, существуют общие правила, которыми можно пользоваться, чтобы купить действительно спелый и вкусный плод.

В первую очередь можно обратить внимание на запах. У переспевшей дыни часто появляется характерный винный запах.

Цвет качественной дыни должен быть равномерным. Если на кожуре есть зеленые пятна, это говорит о том, что она еще не созрела. А вот потемнения и коричневатые пятна на поверхности дыни, наоборот, указывают на то, что она переспела и даже начала портиться.

Есть еще один способ понять, что дыня перезрела: надавить на плод. У спелой дыни кожура при этом будет немного проминаться. Но если вмятина остается и после надавливания, то такую дыню лучше не покупать.

Если арбузы можно выбирать, щелкая по ним, то с дынями так поступать не стоит. Исключение — сорта с толстой кожицей. В этом случае у спелой дыни звук должен быть глухим.

В день стоит есть не более 200-300 граммов дыни и лучше в первой половине дня, потому что этот продукт богат глюкозой. Порезанную дыню следует держать только в холодильнике, а замороженные кусочки можно хранить до года.