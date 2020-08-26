Россиянам объяснили, как вернуть недоплаченные пенсии

Счетная палата обнаружила недочеты в системе начисления пенсий. Из-за этого некоторые россияне недополучили выплаты. В Совфеде рассказали, как восстановить свои пенсионные права в случае ошибки.

Несколько советов в беседе с порталом НСН дал первый зампред социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Чтобы решить подобную проблему, необходимо прийти в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление.

«Если с первой попытки <…> претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз», — сказал сенатор. Он добавил, что можно обратиться с вопросом к депутатам Госдумы или членам Совфеда.

Без внимания, подчеркнул Рязанский, не оставят ни одно письмо. Если ошибку подтвердят, то перерасчет сделают в пользу заявителя.

Указанные Счетной палаты недочеты при начислении пенсий, заключил сенатор, являются рядовыми рабочими упущениями.

По данным ведомства, иногда в Пенсионном фонде открывали несколько счетов на одного человека или нескольким гражданам присвоили один СНИЛС. В случае смерти пенсионера, информация об этом до ПФР иногда доходила поздно, и деньги получали родственники покойного.