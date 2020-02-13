Россиянам объяснили, как вернуть лекарства в аптеки

Вопреки убеждениям лекарства, купленные в аптеках, можно вернуть или заменить. Только это распространяется на некачественные препараты. Если очевидных недостатков нет, лекарство, действительно, вернуть не получится.

В Роспотребнадзоре отметили, что некоторые аптекари отказываются от замены или возврата некачественного товара.

«Возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества, в случае если лекарственные препараты или медицинские изделия являются недоброкачественными, продавец (фармацевт) обязан принять такой товар», — отметили в пресс-службе ведомства.

Недостатками, с которыми можно идти в аптеку и требовать замены или возврата, являются брак на упаковке, истекший срок годности на момент продажи, отсутствие информации на русском языке или инструкции, несоответствие описания фактическому запаху, вкусу или другим показателям.

В Роспотребнадзоре напомнили, что покупатель, столкнувшись с некачественным товаром, может заменить его на аналогичный или другой марки с пересчетом цены, потребовать скидку, устранить недостаток, отказаться от товара с полным возвратом денег.

Кроме того, заменить препарат можно и в том случае, если фармацевт, по ошибке, выдал не то, что нужно: ошибся в названии, дозировке или форме лекарства.

В Роспотребнадзоре посоветовали проверять срок годности, название и форму препарата, не отходя от кассы. Так замену можно будет сделать быстрее.

Если продавец отказывается возвращать товар, нужно написать претензию в свободной форме. К заявлению следует приложить сам товар и чеки. Можно добавить рецепт врача, показания свидетелей и гарантию, если они есть.