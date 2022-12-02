Общество 02 декабря 2022, 12:30 Россиянам объяснили, как вернуть деньги за покупку в интернете

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Адвокат Юлия Качалина в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, как можно вернуть деньги за покупку, приобретенную на маркетплейсе или в онлайн-магазине.

По словам специалиста, в России закон о защите прав потребителей распространяется и на покупки, которые были сделаны в режиме онлайн.

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«Поэтому товар можно вернуть по привычным правилам — в период доставки или в течение семи дней после получения», — процитировала Neva.Today Качалину.

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Адвокат отметила, что товар может быть вскрыт покупателем, однако продукт при этом должен оставаться в первозданном виде.