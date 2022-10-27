Россиянам объяснили, как устроена новая траншевая ипотека | 360°

Общество 27 октября 2022, 11:53 Россиянам объяснили, как устроена новая траншевая ипотека

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Застройщики и риелторы в беседе с изданием NEWS.ru рассказали, как работает траншевая ипотека, которую совсем недавно ввели в России.

По словам специалистов, такой ипотечный кредит выдается заемщику частями и позволяет существенно снизить платежи в первые годы. Например, можно платить даже до одного рубля в месяц.

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На данный момент такую ипотеку предлагают несколько застройщиков, среди которых компании «Самолет», «А101», «Основа», «Страна Девелопмент», «Мармакс».

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Главный плюс траншевой ипотеки заключается в том, что в ее стоимость не включается наценку, в отличие от «околонулевой» ипотеки.

Траншевая ипотека, по словам риелтеров, значительно позволяет сократить ежемесячные платежи в первый год кредитования, либо до ввода дома в эксплуатацию.