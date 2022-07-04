Россиянам объяснили, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал жителям многоквартирных домов, как можно получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По его словам, жильцам следует обратиться в управляющую компанию или МФЦ и предоставить документы, которые подтвердят льготы или неверный расчет по счетчикам.

«Если человеку пришла квитанция за жилищно-коммунальные услуги и он увидел, что там указаны неверные данные со счетчиков или не учтены льготы, то нужно обращаться в управляющую компанию. Например, пенсионеры, инвалиды, ветераны или многодетные семьи имеют право на скидку. А если человек проживает в доме, который обслуживает МФЦ или расчетный кассовый центр, то нужно идти туда. Самое главное — это понять причину завышения суммы в квитанции и потом решать этот вопрос», — сказал он.

В том случае, если от управляющей компании не поступило ответа, почему завышены тарифы, житель дома имеет право обратиться в органы жилищного надзора, а те, в свою очередь, проверят правильность начисления жилищно-коммунальных услуг, заключил юрист.