Россиянам объяснили, как сделать онлайн-покупки безопасными

Денежные переводы и онлайн-покупки останутся безопасными, если следовать несложным правилам. Специалисты советуют выбирать проверенные интернет-магазины, а оплачивать все виртуальной картой.

На фоне ситуации с распространением коронавируса число безналичных платежей в РФ и онлайн-оплаты покупок выросло. Рекомендации для россиян опубликовал Роспотребнадзор.

Эксперты заметили, что не стоит доверять неизвестным интернет-магазинам, даже если цены в них заметно ниже. Чтобы не нарваться на мошенников, лучше проверить отзывы о такой онлайн-площадке. Их отсутствие — повод насторожиться.

Нелишним будет подключить функцию SMS-уведомлений об операциях по карте. При оплате товаров в Сети следует пользоваться платежными системами с двойной авторизацией: они присылают сообщение с индивидуальным кодом для каждой покупки.

Для онлайн-оплаты лучше оформить отдельную карту. В идеале — виртуальную. Она существует только в цифровом виде и привязывается к счету основной банковской карты с другими данными.

«На нее целесообразно переводить сумму, нужную для оплаты конкретной покупки. Даже если мошенники получат данные карты, забрать с нее деньги они не смогут», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На сообщения о неожиданных выигрышах специалисты советуют не реагировать, равно как и на предложения поучаствовать в лотерее или получить приз. Переходить по ссылкам и вводить данные карты в таких случаях нельзя.

Покупать что-либо нужно на защищенных протоколами безопасности сайтах. В адресной строке подобных ресурсов виден зеленый замочек.

Если устройство пользователя подключено к общедоступной сети Wi-Fi, оплачивать покупки не стоит. Существует риск того, что ваши данные перехватят мошенники.

Необходимо обращать внимание и на тот факт, какие именно сведения запрашивает интернет-магазин. Обычно это номер карты, срок действия и CVV-код. В отдельных случаях нужно вписать имя и фамилию владельца карты. При запросе какой-либо дополнительной информации лучше отказаться от покупки.

Чек из интернет-магазина тоже стоит забирать. Интернет-магазины отсылают его либо на номер телефона, либо на электронную почту.

Если же мошенники все же сумели похитить деньги, а человек это быстро обнаружил, ему сразу же надо обратиться в выпустивший карту банк. Велика вероятность того, что сотрудники кредитной организации успеют отменить операцию.