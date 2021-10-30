Россиянам объяснили, как с помощью трех приемов распознать инсульт

Инсульт можно определить с помощью простого теста УЗП. Пострадавшего человека нужно попросить улыбнуться, заговорить и поднять обе руки, рассказала невролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Разият Чупанова.

Специалист пояснила, что при инсульте улыбка будет кривой, то есть уголок рта с одной стороны будет опущен вниз. Также может быть нарушено произношение. Речь может быть нечеткой. Еще один возможный признак инсульта — проблемы с подъемом рук. При остром нарушении мозгового кровообращения руки не получается поднять одинаково, одна рука может падать, сообщило РИА «Новости».

Чтобы спасти мозг пострадавшего от необратимых повреждений, есть всего три-четыре часа, подчеркнула Чупанова. Сначала нужно вызвать скорую, а во время ее ожидания нужно положить пострадавшего так, чтобы верхняя часть туловища и голова находились под углом на 30–40 градусов над уровнем поверхности.

Важно, чтобы человек получал свежий воздух, если есть стесняющая одежда, ее нужно снять или расслабить ее давящие части. Если пострадавшего тошнит или рвет, нужно поменять положение и положить его на бок парализованной стороной вверх. Если у человека во рту есть съемные протезы, нужно их снять.