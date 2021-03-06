Россиянам объяснили, как реагировать на «холодные звонки»

Многие сталкиваются с проблемой назойливых звонков с предложением купить какие-либо товары или услуги. На вопросы во время «холодного обзвона» лучше всего отвечать также вопросами, считает член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев.

«Самая главная история состоит в том, что если вам ничего не надо, то вам не надо начинать разговор. Если вам звонят, то вы сразу просите звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку», — рассказал эксперт радио Sputnik.

Он добавил, что если человек начинает общаться с продавцом, то сам подвергает себя риску. Наиболее уязвимы оказываются пожилые люди. Чтобы обезопасить их, Григорьев посоветовал определить с родными алгоритм действий.

«Я рекомендую убедить своих старших, чтобы они этими вопросами не занимались. В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона», — отметил маркетолог.

Если же предлагаемый товар действительно нужен, то не стоит сразу соглашаться на покупку. Лучше всего сравнить озвученную цену с теми, что есть в Сети.