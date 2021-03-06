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    06 марта 2021, 04:52

    Россиянам объяснили, как реагировать на «холодные звонки»

    Дарья Бунякова

    Многие сталкиваются с проблемой назойливых звонков с предложением купить какие-либо товары или услуги. На вопросы во время «холодного обзвона» лучше всего отвечать также вопросами, считает член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев.

    Россиянам объяснили, как реагировать на «холодные звонки»

    «Самая главная история состоит в том, что если вам ничего не надо, то вам не надо начинать разговор. Если вам звонят, то вы сразу просите звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку», — рассказал эксперт радио Sputnik.

    Он добавил, что если человек начинает общаться с продавцом, то сам подвергает себя риску. Наиболее уязвимы оказываются пожилые люди. Чтобы обезопасить их, Григорьев посоветовал определить с родными алгоритм действий.

    «Я рекомендую убедить своих старших, чтобы они этими вопросами не занимались. В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона», — отметил маркетолог.

    Если же предлагаемый товар действительно нужен, то не стоит сразу соглашаться на покупку. Лучше всего сравнить озвученную цену с теми, что есть в Сети.