Россиянам объяснили, как развлечь собаку на удаленке

Впереди жителям многих регионов России предстоит в локдаун работать на удаленке.В связи с этим президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как развлечь собаку, чтобы она не отвлекала от важных дел.

«Пробегитесь вместе с собакой по ближайшему парку, это поможет вам взбодриться и проснуться. Разучите основные команды из общего курса дрессировки. Приучите вашу собаку к активным играм по утрам. Если вы увеличите время прогулки, добавив в нее дрессировку и игры, это обеспечит вам спокойную работу», — рассказал он РИА «Новости».

По словам Голубева, в таких случаях нужно физически нагружать собаку и не забывать включать в утренние прогулки активные игры и дрессировку. Когда собака наиграется, она придет домой усталая и приставать к хозяину потом не станет. После прогулки питомца нужно покормить. Также желательно погулять с животным в обеденный перерыв.

Ранее россиянам объяснили, почему можно не выгуливать собак рано утром. Все дело в том, что питомца можно приучить к другому графику.