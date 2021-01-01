Россиянам объяснили, как распознать в магазине поддельный алкоголь

Чтобы купить качественный алкоголь, нужно сначала выбрать правильный магазин. В крупных сетях подделки попросту нет. Но лишний раз удостовериться в легальности бутылки можно с помощью специального приложения. Таким мнением поделилась директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«В легальной розничной торговле нелегального алкоголя сегодня нет. В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учет стал обязательным для всех продавцов на территории России», — передает агентство «Прайм» ее слова.

Как выяснилось, продавцы, когда пробивают бутылку, сканируют ее два раза. Сначала штрих-код товара, потом — федеральную специальную марку. Данные сразу передаются ЕГАИС — единую государственную автоматизированную информационную систему.

Буняева подчеркнула, что ни одна крупная розничная сеть не будет рисковать репутацией, огромными штрафами и лишением лицензии на продажу крепких напитков ради партии «левого» алкоголя. Она отметила, что в больших супермаркетах можно спокойно покупать спиртное.

Кроме того, эксперт рекомендует скачать на сайте Роскалкогольрегулирования специальное приложение. С помощью него можно самостоятельно сканировать марку, чтобы удостовериться в легальности конкретной бутылки.