Россиянам объяснили, как распознать мошеннические сборы на детей в интернете

Соцсети дали возможность организовывать сборы средств для детей, попавших в тяжелую ситуацию. Отзывчивость россиян не только помогает действительно оказавшимся в беде, но и становится целью мошенников.

Обманных просьб о сборах в Сети встречается много, сообщили «Известия». Зачастую злоумышленники делают ставку на якобы помощь ребенку, используя для этого как объявления в группах, так и посты на личных страницах.

Один из таких случаев произошел в Калужской области. Мошенники прикрывались детьми, чтобы собрать деньги. Их удалось вычислить. В региональном МВД отметили, что жертвой злоумышленников стала жительница Обнинска: она поверила людям, которые притворились родителями попавшего в аварию ребенка. Несмотря на то, что такие схемы используются уже много лет, россияне продолжают отдавать свои денежные средства аферистам.

Настоящие фонды, подчеркнули эксперты, никогда не собирают деньги на личные счета. Важно проверить, есть ли на самом деле на сайте организации объявление об нуждающемся в поддержке ребенке. Сверить необходимо и номер счета, на который ведется сбор.

Проверять нужно не саму историю, а тех, кто собирает деньги на лечение. У сборщиков должен быть полный пакет документов, которые можно предъявить в любой момент.

Если деньги все-таки переводятся частному лицу, то нужно сразу осознавать: это не пожертвование, а скорее, подарок. Потребовать в таком случае отчет об израсходованных средствах крайне сложно.

Но ситуации с детьми бывают разными. Иногда такие сборы действительно начинают те, кому нужна помощь. Эксперты рекомендуют переводить деньги только в том случае, если человек реально знаком с ситуацией и знает, что беда с ребенком не ложь.

При переводе денег незнакомцу самый простой способ проверить его на обман — изучить фото. Чаще всего мошенники публикуют ворованные в интернете фотографии. Легче всего проверить снимок в поисковиках — возможно, его разместили где-то еще.

Выявить мошенничество можно и по номеру карты, который оставили для перевода денег.