Россиянам объяснили, как распознать ложный звонок из «полиции»

Есть несколько типов телефонного мошенничества, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками полиции или следователями. Распознать такой звонок несложно, уверяет заслуженный юрист России Иван Соловьев, об этом он рассказал агентству «Прайм».

Мошенники называют свое полное ФИО, могут сообщить подразделение. Подставной сотрудник предупреждает о конфиденциальности звонка и выдает заранее заготовленную историю. Чаще всего просят помочь полиции в поимке «преступника» или заверяют, что человек попал в лапы мошенников. Подтверждением может послужить звонок из «органов».

«Столкнувшись с такой схемой обмана необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина. Необходимо четко запомнить, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях», — сообщил Соловьев.

Он подчеркнул, что настоящие сотрудники полиции используют письменные запросы и никогда не сообщают гражданам конфиденциальную информацию. Личность звонившего можно проверить через официальные источники или позвонить на номер горячей линии собственной безопасности ОВД.

«В любом случае никому нельзя сообщать свою личную финансовую информацию — банковские реквизиты, номера карт, пин и CVV-коды», — подчеркнул юрист и добавил, что сотрудники полиции ни при каких обстоятельствах не будут выяснять эти данные.