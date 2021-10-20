Россиянам объяснили, как распознать фишинговый сайт

Чтобы не стать жертвой фишингового сайта или ссылки, нужно быть внимательным и помнить, как такие сайты распознать. Эксперты Роскачества поделились советами на эту тему.

Вот основные признаки фишинговых писем: замена в ссылке букв на цифры или прописной буквы на заглавную, ссылка некликабельна.

«Вы получили ссылку в виде цифр, ссылка содержит два и более адресов, в начале адреса сайта есть www, но нет точки или стоит тире, когда в ссылке буквы заменены на цифры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Мошенники только и ждут, что невинный пользователь скопирует ссылку и вставит ее в адресную строку. В ведомстве уточнили, что фишинговые ссылки могут прислать через соцсети, личный и рабочий e-mail, мессенджеры, СМС, а также в чатах на сайтах знакомств.

А еще можно заподозрить что-то неладное, если в сообщении вот такой текст: «д0брьlй денb». Здесь буквы заменены на символы и цифры. Кроме того, злоумышленники могут намерено сделать так, что сообщение выглядит как продолжение переписки, хотя это не так.