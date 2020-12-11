Россиянам объяснили, как проверить размер положенных пенсий

Чтобы проверить размер своей пенсии, любой россиянин может заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. До выхода на заслуженный отдых стоит регулярно мониторить сведения о страховом стаже, заработке и взносах.

Как рассказали РИА «Новости» в Пенсионном фонде России, если в индивидуальном лицевом счете найдутся ошибки, этот вопрос можно решить. Нужно подать заявление на госуслугах и прикрепить подтверждающие ошибку документы. ПФР их рассмотрит и внесет необходимые изменения. В такой ситуации может понадобиться дополнительная проверка.

Со следующего года ПФР будет информировать людей старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа и предполагаемом размере пенсии. Данные будут присылать в личный кабинет на госуслугах раз в три года.

Россиянам напомнили, что в этом году страна начала переходить на электронные трудовые книжки. Переход добровольный, но для тех, кто впервые устроится на работу в следующем году, бумажных трудовых не будет.