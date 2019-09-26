Россиянам объяснили, как продолжать курить на балконах

Шашлыки и курение на балконах объявили вне закона Подробнее

По его словам, в новых правилах нет прямого запрета на курение на балконах. Запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, однако зажженная сигарета таковым не является.

«В новых правилах сказано о запрете открытого огня на балконах, а зажженная сигарета не является открытым огнем», — объяснил Королев.

По его словам, закон распространится прежде всего на «алкоголиков, которые жарят шашлыки на лоджии».

Правительство России утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Поправки предусматривают запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых помещениях и номерах гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.