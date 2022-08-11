Россиянам объяснили, как привлечь соседей к ответственности за курение на балконе

Чтобы привлечь соседей к ответственности за курение на балконе, нужно доказать, что табачным дымом был причинен вред здоровью. Об этом для сайта РИАМО рассказал юрист, эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

«Закона о запрете курения на балконе не существует, однако если соседи, страдающие от табачного дыма, смогут доказать в судебном порядке, что из-за курения был нанесен вред их здоровью, то курящий может быть оштрафован», — объяснил эксперт.

Он рассказал, что такие случаи бывали в судебной практике. В суде нужно на стаивать на том, что курение на балконе запрещено, когда табачный дым мешает соседям.