Россиянам объяснили, как предотвратить появление новых штаммов коронавируса

Предотвратить появление новых агрессивных мутаций коронавируса поможет только масштабная вакцинация. Также она прервет цепочку заражений. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Именно массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции», — приводит ТАСС слова эпидемиолога.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. В июне эпидемическая ситуация в стране резко ухудшилась, поэтому региональные власти ввели новые ковидные меры, которые увеличили темп прививочной кампании.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в РФ скоро появится пятая вакцина от коронавируса. В стране уже зарегистрировали четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

На прошлой неделе помощник главы Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» ко второй половине сентября.