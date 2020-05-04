Россиянам объяснили, как правильно выйти из самоизоляции

Когда ограничения в стране смягчат, главный клинический психолог Минздрава России Владимир Зинченко советует соблюдать профилактические меры — первое время не следует отказываться от защитных средств.

Также не нужно устраивать пышные торжества — организм попросту отвык от большого количества людей, уверен врач.

«Сейчас человеку может казаться, что в нем много энергии и сил, но на самом деле его тонус мог снизиться в течение самоизоляции, так что есть риск переоценить собственные возможности», — рассказал Зинченко. Лучше всего посвятить время прогулкам на свежем воздухе и физическим упражнениям в парках. Они помогут вернуться в прежнее, докарантинное состояние.

Еще необходимо перестроиться с виртуального общения на реальное, в котором есть свои подводные камни. Нужно с пониманием отнестись ко всем, кто был, помимо вас, в режиме самоизоляции, — каждый человек по разному переживал это время.

В целом, когда же спокойно можно выйти из дома, станет известно чуть позже. Пока ограничения в стране продлены до 11 мая. Многое будет зависеть от того, как хорошо режим самоизоляции россияне будут соблюдать на майских праздниках, подчеркнули в Минздраве.