Россиянам объяснили, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Гирлянда — украшение опасное, поэтому при ее выборе стоит учесть несколько моментов. Не все они годятся для украшения елки. На новогоднее дерево можно вешать гирлянды с проводом в хорошей изоляции определенной мощности.

«Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратного миллиметра, а сам провод должен иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию. Кроме того, от вилки до ближайшей лампочки гирлянды расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что лучше всего пользоваться гирляндами с адаптером. Перед покупкой нужно изучить документ, который подтверждает качество и безопасность устройства. Там должна быть указана ссылка на пожарный сертификат. При выборе новогоднего украшения, необходимо проверить места соединения различных частей гирлянды.

Специалисты напомнили, что электрическую иллюминацию нельзя включать сразу после того, как ее принесли в тепло с улицы. Ни в коем случае нельзя оставлять работающую гирлянду без присмотра.