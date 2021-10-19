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    19 октября 2021, 08:33

    Россиянам объяснили, как правильно выбирать абхазские мандарины

    Биолог Сабекия рассказал, как выбирать абхазские мандарины

    Анастасия Калинина

    На полках магазинов уже начали появляться мандарины. Считается, что самые вкусные из них — абхазские. Но их тоже нужно уметь выбирать. Советами поделился заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия.

    Россиянам объяснили, как правильно выбирать абхазские мандарины

    По его словам, мандарины должны быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью. Если урожай ранний, то кожура более гладкая, а сами мандарины плотные.

    Как оказалось, абхазские мандарины не обрабатываются химикатами, их даже не покрывают воском, как это обычно делают с фруктами.

    «Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу — не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие», — рассказал эксперт в беседе с РИА «Новости».

    Иногда можно встретить цитрусовые с веточками. Это некий показатель свежести. У абхазских мандаринов листья широкие и заостренные, а у китайских — узкие и немного продолговатые. Всего в Абхазии можно насчитать около 120 сортов цитрусовых.