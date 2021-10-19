Россиянам объяснили, как правильно выбирать абхазские мандарины

На полках магазинов уже начали появляться мандарины. Считается, что самые вкусные из них — абхазские. Но их тоже нужно уметь выбирать. Советами поделился заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия.

По его словам, мандарины должны быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью. Если урожай ранний, то кожура более гладкая, а сами мандарины плотные.

Как оказалось, абхазские мандарины не обрабатываются химикатами, их даже не покрывают воском, как это обычно делают с фруктами.

«Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу — не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие», — рассказал эксперт в беседе с РИА «Новости».

Иногда можно встретить цитрусовые с веточками. Это некий показатель свежести. У абхазских мандаринов листья широкие и заостренные, а у китайских — узкие и немного продолговатые. Всего в Абхазии можно насчитать около 120 сортов цитрусовых.