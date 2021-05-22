Россиянам объяснили, как правильно перевозить собаку в транспорте

Во время поездки на машине собака должна находиться в переноске или быть пристегнутой к ремню безопасности. Если хозяин едет с питомцем в общественном транспорте, то нужен еще намордник и поводок. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если вы собираетесь в поездку на машине, закрепите переноску в багажнике либо воспользуйтесь ремнями безопасности на заднем сиденье. Собаку без переноски зафиксируйте специальной перестежкой к ремню безопасности во время поездки», передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что для таких поездок нужно иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт. Если нужно доехать с питомцем на общественном транспорте, то его нужно будет держать на коротком поводке и в наморднике. Собаку небольшого размера придется поместить в переноску. Кинолог предупредил, что перевозка животных регламентируется правилами конкретного перевозчика. Поэтому нужно заранее изучить актуальную информацию.

Из главных советов — перед поездкой собаку нужно хорошо выгулять и накормить. Если поездка долгая, то корм и воду нужно взять в машину.

Кинолог ранее объяснил, что дачу нужно обязательно подготавливать перед приездом собаки, чтобы питомец не травмировался.