Россиянам объяснили, как правильно хранить новогодние салаты

Салаты, которые многие россияне в большом количестве готовят на Новый год, следует хранить в холодильнике не более 12 часов. Лучше всего, если блюда будут без заправки, рассказала диетолог Елена Соломатина.

При этом эксперт предупредила, что к хранению салатов стоит относиться с осторожностью. Когда они остаются на столе на всю новогоднюю ночь, в них быстро размножаются бактерии. Поэтому 1 января от простоявшей в таком виде еды лучше отказаться людям с чувствительным пищеварением, пояснила она в беседе с Lenta.ru.

«Взрослый здоровый организм, может, и справится [с таким салатом], а вот у пожилого или ребенка может организм и не справиться», — отметила Соломатина.

По мнению диетолога, после новогодней ночи лучше не создавать лишнюю нагрузку на организм. Тем, кто хочет продолжать есть салаты на следующий день после встречи Нового года, она посоветовала заранее подготовить нужные ингредиенты, убрать их в холодильник, а 1 января нарезать и добавить заправку.