Россиянам объяснили, как правильно бороться с осами

Укусы ос могут вызывать аллергические реакции, а иногда и анафилактоидный шок. Чтобы избежать опасных последствий от встречи с насекомыми, нужно уметь правильно с ним бороться, напомнили в Роспотребнадзоре.

Рекомендации были опубликованы на сайте ведомства. Специалисты отметили, что осы могут строить гнезда на чердаках жилых домов, под крышами и карнизами, балконами, на открытых террасах. Их легко заметить и аккуратно снять.

Если колония ос очень большая, нужно обработать ее инсектицидными средствами, а потом удалить.

Иногда гнезда могут быть спрятаны под обшивкой стен, под различными утеплительными материалами, в водосточной трубе и в почве. За такими местами лучше наблюдать днем. Например, найти место или отверстие в почве, где осы входят в гнездо.

Чтобы контролировать число ос внутри и снаружи помещений, Роспотребнадзор советует размещать сетки на дверях и окнах. Уничтожать насекомых можно с помощью ловушек с аттрактантами, инсектицидных приманок. Можно использовать аэрозоли.

Если человека укусила оса, нужно обратиться в больницу. Иногда даже один укус может обернуться анафилактическим шоком. Это опасно для жизни и требует неотложной помощи врачей, заключили в ведомстве.