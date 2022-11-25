Общество 25 ноября 2022, 12:55 Россиянам объяснили, как поможет помочь созаемщик при одобрении ипотеки Созаемщик с высокой зарплатой поможет претендовать на выгодную ставку по ипотеке

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Российские банки все чаще и чаще стали ужесточать правила и поднимать ставки по ипотеке. Если заемщик по каким-то причинам не может претендовать на выгодные условия, поможет ему в этом созаемщик, сообщили «Дни.ру».

Созаемщиком может стать супруг или супруга, близкий родственник или надежный друг. Если у человека, который хочет взять ипотеку сложилась не очень хорошая кредитная история, он может привлечь созаемщика с высоким рейтингом в этом.

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Также банки охотно одобряют ипотеки созаемщикам с конкурентной на рынке зарплатой и тем, у кого небольшая долговая нагрузка. Стоит отметить, что у созаемщика будет такая же возможность, как и у заемщика, досрочно погашать сумму кредита и обращаться за рефинансированием.

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