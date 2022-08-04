Россиянам объяснили, как получить разрешение на ремонт ипотечной квартиры

Пока за квартиру выплачивается ипотечный кредит, делать в ней ремонт по собственному усмотрению нельзя — для этого нужно получить разрешение от банка. Об этом написал «ФедералПресс».

Если нужно сделать мелкий косметический ремонт — переклеить обои или заменить окна, разрешение не понадобится. Однако если нужно делать перепланировку и капитальный ремонт, необходимо обращаться в банк.

«Отношение к перепланировкам значительно отличается у разных банков. В связи с этим рекомендуем обращаться непосредственно в ваш банк при желании провести перепланировку квартиры», — рассказала Елизавета Ченчик, руководитель ипотечного департамента центра недвижимости и ипотеки «Этажи».

Когда ремонт завершен, полученное на него разрешение нужно предоставить в Росреестр вместе с актом от мэрии и новым техпаспортом. Без этого документа изменения не примут. После этого необходимо снова отправиться в ипотечный офис, чтобы получить свежую выписку из ЕГРН.