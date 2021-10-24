Россиянам объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
В ПФР рассказали, как получить пенсию за умершего родственника
Родственники умершего пенсионера могут получить за него недополученную пенсию за последний месяц. На предоставление необходимых справок дается шесть месяцев со дня смерти. Об этом рассказали в пресс-службе ПФР.
«Не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера, начисленные пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам семьи умершего пенсионера, совместно проживавшим с ним на день его смерти», — сказали в ведомстве.
К родственникам пенсионера относятся дети, внуки, братья, сестра, супруга или супруги, родители, а также бабушки и дедушки умершего.
Для получения средств дается шесть месяцев со дня смерти родственника. За это время нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.
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