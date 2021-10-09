Россиянам объяснили, как подготовить автомобиль к зиме

Совсем скоро наступит зима, а это значит, что пора подготовить автомобиль к морозам. Для этого нужно провести диагностику и заменить салонный фильтр. Об этом рассказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В интервью агентству Ura.ru он рассказал, что нужно менять масло и фильтр, даже если не подошел срок. Особенно это касается транспорта с пробегом более 100 тысяч километров.

«Если вы ездите нечасто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, что у вас в баке будет летнее топливо. Оно может загустеть», — сказал Шкуматов.

По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, перед первым за сезон выездом на зимнюю дорогу стоит потренироваться. Еще он посоветовал проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.

Россиянам ранее посоветовали всегда заправлять автомобиль тем топливом, которое рекомендует производитель. Все дело в том, что бензин с неподходящим октановым числом может стать причиной повреждения двигателя. Также необходимо обращать внимание на качество бензина.