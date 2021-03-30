Россиянам объяснили, как победить лень

Если лень связана с ментальными проблемами, то для победы над ней нужна будет психотерапия. В случае с ленивым состоянием из-за усталости, достаточно будет поездки на отдых. Об этом радио Sputnik рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Собеседник пояснил, что лень в глобальном контексте — это недоверие человека к себе, отсутствие веры, что он сможет достигнуть поставленной цели. Она обесценивает внутреннюю установку, лишает уверенности и сил.

«Либо человек берет себе отдых и уезжает отдыхать, либо идет на психотропную терапию к психиатру принимать препараты, либо идет к психотерапевту, коучу или психологу. С помощью последних можно разобраться с ситуацией, если возникли ментальные искажения», — отметил Фомин.

По его словам, помощь специалиста необходима, если человек начал неверно оценивать ситуацию, и думать, что не справится с ситуацией.

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