Россиянам объяснили, как отзывать персональные данные из организаций | 360°

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Россиянам объяснили, как отзывать персональные данные из организаций

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Федеральный закон «О персональных данных» предусматривает право для любого гражданина отзывать согласие на обработку персональных данных. О том, каким образом это можно сделать, рассказал RT руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, отзывать данные можно в любое время без всяких обоснований.

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«Сделать это можно в любой момент без необходимости обоснования своего решения. Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных в свободной форме. Передать документ в организацию можно лично: обязательно составляется заявление в двух экземплярах — на одном из них учреждение при приеме поставит отметку о получении. Также бумаги можно отправить заказным письмом с уведомлением», — сказал Виноградов.

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Профессор добавил, что отзывать согласие на обработку личных данных на сайте можно через электронную почту. Самое главное — официально зафиксировать дату получения оператором обращения. С этого момента начнется период, в течение которого организация должна прекратить работу с личной информацией.

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