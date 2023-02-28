Эксклюзив 28 февраля 2023, 11:35 Россиянам объяснили, как отличить настоящую воздушную тревогу от фейка Эксперт Старостин рассказал о способах отличия настоящей воздушной тревоги от фейка Соцсети

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Настоящие сигналы воздушной тревоги передают сразу по нескольким телевизионным каналам, по радио, также оповещение звучит на улице. Об этом рассказал «360» исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», бывший спасатель Александр Старостин.

«Сигнал тревоги прежде всего будут передавать по местным и федеральным каналам, а не по коммерческим и развлекательным. Сигналы будут передаваться по многими каналам, а не по одному», — заявил эксперт.

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По его словам, сигнал можно услышать по радиостанциям, а также на улице.

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«Надо выглянуть в окно, послушать, есть ли сигнал: „Внимание! Всем на улицу!“ Дальше действовать согласно ситуации», — отметил Старостин.

Он объяснил, что в случае настоящей воздушной тревоги человеку стоит сохранять спокойствие, собрать необходимые вещи, выйти из дома и отправиться в ближайшее убежище.

«Всегда можно набрать телефон 112 и уточнить, что происходит», — резюмировал собеседник «360».

Ранее несколько телевизионных каналов транслировали сигналы о начале воздушной тревоги в Московской области и других регионах России. Эти сообщения оказались фейком.