Россиянам объяснили, как отличить «липовую» вакансию от реальной

Бизнес-тренер, профессиональный эксперт в сфере труда Ильгиз Валинуров объяснил россиянам, как отличить реальную вакансию от вакансии, размещенной мошенниками. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По его словам, сейчас липовые вакансии практически не встречаются на современных площадках, поскольку платформы, которые выставляют предложения, максимально четко проверяют поступаемые от работодателей предложения.

«Во-первых, система не пропустит их. Во-вторых, любые данные, которые вызывают сомнение, можно проверить на дополнительных сайтах, где пользователи оставляют отзывы», — сказал он.

Валинуров добавил, что чем известнее компания, тем лучше у нее система безопасности.

«У фирмы, которая имеет хорошую репутацию, доброе имя, вряд ли появится желание как-то понижать свою планку и вводить будущего соискателя в заблуждение липовыми предложениями. Информацию о неизвестных фирмах или мелких компаниях можно узнать на всевозможных порталах, где размещаются отзывы. Конечно, там люди обязательно укажут, если столкнулись с недобросовестным работодателем», — заключил эксперт.