Общество 28 апреля 2023, 16:12 Россиянам объяснили, как оспорить штраф за культивирование токсичных растений на приусадебном участке Депутат Чаплин: между случайным самопосевом и культивацией есть конкретная разница

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал, каким образом можно оспорить штраф или другое наказание за культивирование токсичных растений на приусадебном участке.

По словам политика, все зависит от того, являются токсичные растения самопосевом или же их выращивание было намеренным.

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«Согласно закону, культивацией считается, если вы сеяли и создавали условия для выращивания запрещенных видов, а также выводили новые сорта. Если незваные гости появились сами, то вы не совершали ничего противозаконного», — объяснил в беседе с журналистами депутат.

Вам придется доказать, что предварительного посева этих растений вы не осуществляли. Тогда уголовное наказание сменится административным, резюмировал Чаплин.