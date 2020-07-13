Россиянам объяснили, как определить эпидемиологически безопасный магазин

Как пишет издание, для шопинга лучше выбрать утро или день в рабочее время, чтобы избежать контакта с большим числом людей. Чаще всего покупатели ходят в магазины с 18:00 до 21:00 по будням и с 15:00 до 21:00 по выходным, реже — до 9:00 и ночью.

Прежде чем зайти в магазин, нужно удостовериться, что в нем нет столпотворения. Необходимо обратить внимание на то, носят ли покупатели и персонал медицинские маски. Также в магазине должны соблюдать меры дезинфекции.

Если человека пускают внутрь без маски, не предлагая при этом купить ее, лучше покинуть такую торговую точку.

Ранее сообщалось, что посещаемость торговых центров в столице выросла к концу июня нынешнего года до 70% от уровня марта, когда ограничительные меры еще не были введены. В настоящий момент на тысячу квадратных метров ТЦ насчитывается в среднем 239 человек.