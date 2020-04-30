Россиянам объяснили, как оплачивать кредиты во время самоизоляции

Пандемия и самоизоляция внесли коррективы во все сферы жизни людей. Так, россиянам разрешили приостановить на полгода выплаты по ипотеке и другим кредитам. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо выполнить несколько условий.

Как пояснил Верховный суд, для приостановки выплат размер кредита не должен превышать максимум, который установило правительство. Кроме того, доход заемщика должен был снизиться на 30% и больше в сравнении со средним заработком в прошлом году. При этом банк имеет право попросить документы, подтверждающие уменьшение дохода. Третье условие: льготный период должен еще действовать в тот момент, когда заемщик будет брать отсрочку.

Также в документе сказано, что человека могут освободить от ответственности, если он просрочил платеж не по своей вине. В этом случае причиной могут быть введенные ограничительные меры. Например, клиент банка не мог лично приехать для оплаты или перевести деньги онлайн.

Помимо этого, если последний день платежа по кредиту выпадает на период с 30 марта по 3 апреля, то неуплата не будет относиться к просрочкам.

Режим самоизоляции действует во многих регионах России с конца марта. Жителей настоятельно просят не выходить лишний раз на улицу. Президент Владимир Путин 28 апреля объявил нерабочим весь период до 11 мая. Такая мера необходима для борьбы с распространением коронавируса.