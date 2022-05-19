Россиянам объяснили, как они неожиданно могут стать банковскими должниками

Юрист Дмитрий Кваша рассказал о непредвиденных ситуациях, в которых российские граждане, сами того не зная, могут оказаться должниками у банков. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Взыскать деньги с гражданина могут в том случае, если его данные совпадают с данными неплательщика, написало ИА Nation News.

«Приставы быстро реагируют на информацию о задвоении данных. Достаточно с ними связаться и предоставить документы, которые могут вас идентифицировать. После этого вас вносят в базу ФССП и указывают, что у вас есть двойник», — сказал эксперт.

Такое заявление можно подать онлайн, либо лично обратиться в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).