Россиянам объяснили, как общаться с телефонными мошенниками

В разговоре с мошенниками по телефону нужно быть сдержанным и быстро завершить беседу, такое мнение выразил юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Его слова привело агентство «Прайм».

Правозащитник напомнил, что никаких лотерей по номеру телефона не существует. Если вам предлагают забрать выигрыш — перед вами мошенник.

«Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста», — добавил он.

На аферистов не стоит тратить время и нервы — просто повесьте трубку. Скорее всего, ваш номер находится в базе, которая попала в руки злоумышленников, подытожил Уткин.

С марта по июнь текущего года в России увеличилось число телефонных мошенничеств. Но им предшествует рассылка писем, в которых злоумышленники убеждают пользователей, что неизвестные пытаются снять деньги с их счета.