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    15 июля 2022, 05:50

    Россиянам объяснили, как общаться с телефонными мошенниками

    Юрист Уткин рассказал, как правильно вести разговор с мошенниками

    Юлия Шелковенко

    В разговоре с мошенниками по телефону нужно быть сдержанным и быстро завершить беседу, такое мнение выразил юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Его слова привело агентство «Прайм».

    Россиянам объяснили, как общаться с телефонными мошенниками

    Правозащитник напомнил, что никаких лотерей по номеру телефона не существует. Если вам предлагают забрать выигрыш — перед вами мошенник.

    «Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста», — добавил он.

    На аферистов не стоит тратить время и нервы — просто повесьте трубку. Скорее всего, ваш номер находится в базе, которая попала в руки злоумышленников, подытожил Уткин.

    С марта по июнь текущего года в России увеличилось число телефонных мошенничеств. Но им предшествует рассылка писем, в которых злоумышленники убеждают пользователей, что неизвестные пытаются снять деньги с их счета.