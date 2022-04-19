Россиянам объяснили, как обезопасить от мошенников банковскую карту

Специалист по информационной безопасности Александр Власов рассказал, как защитить данные своей банковской карты от аферистов. Он порекомендовал подключить мобильный банк, передает «Вечерняя Москва».

«Обязательно нужно подключить мобильный банк. Если вы видите, что какие-то деньги списываются без вашего ведома, нужно сразу отменить операцию», — цитирует специалиста ИА НСН.

Также он порекомендовал не хранить на карте большие суммы, а завести сберкнижку и переводить туда лишние деньги. Кроме того, стоит самостоятельно набирать адрес сайта, совершая онлайн-покупки, и проверять заманчивые предложения от интернет-магазинов.