Россиянам объяснили, как нужно правильно обниматься

Объятия — это проявление и выражение чувств и отношений. Они могут обозначать глубокую близость или же являться формальными, ничего не значащими. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Полина Малахова.

По словам эксперта, далеко не каждый человек умеет обниматься правильно. Причем каждый по разному относиться к телесному контакту. Кто-то любит это делать, а кто-то предпочтет, чтобы его не трогали.

Если вы видите, что человек стесняется или избегает объятий, не стоит настаивать на них. Особенно это касается подростков, которые сами не привыкли к изменениям, происходящим в их теле, заметила психолог.

Если в семье объятий требует ребенок, то вам необходимо сделать это, а не отправлять его к кому-то другому. Однако самому требовать объятий от ребенка не стоит.

«Не настаиваете на объятиях, умейте отличать свое желание обниматься от желания других людей», — отметила специалист.