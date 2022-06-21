Россиянам объяснили, как не срываться на детях

Многие родители от усталости и стресса могут иногда сорваться и накричать на ребенка, а потом винить себя за это. Психолог, автор книг для родителей Элина Паредес рассказала Lenta.ru, как научиться сдерживать себя в таких ситуациях.

«Вернитесь к себе и найдите истинную причину вспышки агрессии. Это как с эбонитовой палочкой, которая в покое при соприкосновении с ковром никак не проявит себя. Но если эту же палку натереть шерстяным платком и после этого преподнести к ковру, то возникнет электрический импульс, ударит током», — сказала психолог.

Срывы происходят, когда человек занят делами и ребенком без отдыха, в нем накапливаются стресс и усталость. Чтобы не доводить себя до грани, нужно обязательно давать себе отдых и сменить обстановку.

«Реализация эмоций может происходить через физические движения: спорт, активные игры с ребенком, глубокое дыхание и так далее», — посоветовала Паредес.