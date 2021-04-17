Россиянам объяснили, как не поддаться на уловки недобросовестных банков

Перед тем как выбрать какую-то финансовую услугу в банке, необходимо как следует ознакомиться с ее условиями и тарифами, обратить внимание на приложения, особые условия и почитать отзывы. Еще стоит изучить предложения конкурентов. Если отнестись к этому легкомысленно, то можно стать жертвой обмана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

«Нужно внимательно ознакомиться с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами. Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия», — приводит агентство слова директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина.

Он отметил, что банки во время продажи сложных продуктов иногда утаивают какие-то подробности, чтобы провернуть скрытое инвестирование.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов подтвердил эту информацию и предупредил, что банки могут скрывать за предложением повышенного дохода дополнительные платежи или комиссию. Жертвам мисселинга можно пожаловаться на обман кредитных организаций регулятору или Роспотребнадзору. По словам Бородулина, нормальный банк сам свяжется с незнакомым клиентом после публикаций в Сети.